Число жертв ракетного удара оккупантов по жилой пятиэтажке в Часовом Яру увеличилось до 10 – ГСЧС

"В 11.26 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших, спасены из-под завалов пять человек", – рассказали спасатели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о шести погибших. По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, удар по Часовому Яру оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.