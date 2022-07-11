Число жертв ракетного удара оккупантов по жилой пятиэтажке в Часовом Яру увеличилось до 10 – ГСЧС

"В 11.26 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших, спасены из-под завалов пять человек", – рассказали спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее было известно о шести погибших. По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, удар по Часовому Яру оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.