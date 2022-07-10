В Харьковской области из-за обстрелов вспыхнули пожары. Погибла 20-летняя девушка, еще три человека ранены

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковской области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области. За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах", – написал Синегубов.

В Харькове в 03.30 Россия нанесла два ракетных удара. Один частично разрушил 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Вторым ударом была разрушена часть жилого дома. Госпитализирован мужчина 62 лет, состояние – средней тяжести.

В поселке городского типа Печенеги вечером 9 июля в результате обстрела загорелся частный дом. Погибла 20-летняя девушка и попала в больницу с ранениями 42-летняя женщина.

В Изюмском районе из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован один человек 48-и лет.

В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей.

В Богодуховском и Харьковском районах также были возгорания открытых территорий и складских помещений.

Управление ГСЧС в Харьковской области сообщает, что за сутки спасатели 11 раз выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами. Также пиротехники ГСЧС ликвидировали 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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