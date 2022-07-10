В Харьковской области из-за обстрелов вспыхнули пожары. Погибла 20-летняя девушка, еще три человека ранены

"В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области. За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах", – написал Синегубов.
В Харькове в 03.30 Россия нанесла два ракетных удара. Один частично разрушил 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Вторым ударом была разрушена часть жилого дома. Госпитализирован мужчина 62 лет, состояние – средней тяжести.
В поселке городского типа Печенеги вечером 9 июля в результате обстрела загорелся частный дом. Погибла 20-летняя девушка и попала в больницу с ранениями 42-летняя женщина.
В Изюмском районе из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован один человек 48-и лет.
В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей.
В Богодуховском и Харьковском районах также были возгорания открытых территорий и складских помещений.
Управление ГСЧС в Харьковской области сообщает, что за сутки спасатели 11 раз выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами. Также пиротехники ГСЧС ликвидировали 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.