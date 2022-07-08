Обстрелы в Харьковской области: за сутки погибли четыре человека, девять– получили ранения – глава ОВА

"Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но не имеем права терять бдительность. Ведь только вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела три мирных жителя погибли, пятеро ранены", – заявил глава ОВА.
По его словам, оккупанты также продолжали бить по области. В частности, обстреляли мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов погибла одна женщина, разрушены частные дома и хозяйственные постройки, отметил Синегубов.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. Как сообщил глава ОВА, оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементьевки, но ВСУ остановили попытку.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.