Под завалами Харьковского педуниверситета нашли памятник Сковороде, он почти цел. Фоторепортаж
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Фото: suspilne.kharkiv / Instagram
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова
, и в частности разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза
, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса. Поначалу считали, что разрушен и памятник философу Григорию Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами – на нем только незначительные трещины, сообщает Общественное
. По информации "Объектива"
, скульптуру увезли в более безопасное место.