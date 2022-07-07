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Под завалами Харьковского педуниверситета нашли памятник Сковороде, он почти цел. Фоторепортаж

Сегодня 10.37
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова, и в частности разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса. Поначалу считали, что разрушен и памятник философу Григорию Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами – на нем только незначительные трещины, сообщает Общественное. По информации "Объектива", скульптуру увезли в более безопасное место.
Теги: Харьков, памятник, война России против Украины, ракеты, вузы, Григорий Сковорода
 

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