В Харькове под обстрел РСЗО попал жилой район: трое погибших и пятеро раненых

По предварительной информации, атака произведена реактивными системами залпового огня, говорится в сообщении. Областной центр экстренной медицинской помощи проинформировал, что на данный момент от обстрела пострадали три человека.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными. Без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", – обратился к харьковчанам Синегубов.

Общественное, ссылаясь на уточненные данные начальника Следственного управления полиции области Сергея Болвинова, сообщает что пострадали жители Немышлянского района Харькова. Трое людей погибли, пятеро ранены.