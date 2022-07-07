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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове под обстрел РСЗО попал жилой район: трое погибших и пятеро раненых

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По предварительной информации, удар нанесли из РСЗО
По предварительной информации, удар нанесли из РСЗО
Фото: ЕРА

Оккупанты вечером 7 июля обстреляли ракетами один из жилых районов Харькова, об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, атака произведена реактивными системами залпового огня, говорится в сообщении. Областной центр экстренной медицинской помощи проинформировал, что на данный момент от обстрела пострадали три человека. 

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными. Без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", – обратился к харьковчанам Синегубов.

Общественное, ссылаясь на уточненные данные начальника Следственного управления полиции области Сергея Болвинова, сообщает что пострадали жители Немышлянского района Харькова. Трое людей погибли, пятеро ранены.

Контекст:

Утром 7 июля глава Харьковской ОВА сообщил об очередном ракетном ударе. Около 1.00 сразу две ракеты попали рядом со школой-интернатом для детей с нарушениями зрения. В этом месте обошлось без пострадавших, но за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое мирных жителей в другом районе Харькова и в Харьковской области, одного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали. 

Теги: Харьков, Харьковская область, РСЗО, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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