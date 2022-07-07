Оккупанты обстреляли школу-интернат для детей с нарушением зрения в Харькове

По предварительной информации, в результате этого удара пострадавших нет, но за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое мирных жителей в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали.

Фото последствий ракетного удара в Харькове опубликовало Общественное. Оба снаряда попали во двор школы. Здание выстояло, но в нем выбиты окна, рамы, двери в нескольких кабинетах, повреждено учебное оборудование.

В школе учится 260 детей, рассказала Общественному директор школы Галина Куклина.

"Дети в этом учебном заведении и учились, и жили. Сейчас детки находятся на летних каникулах", – пояснила она. В результате обстрела, по словам директора, никто не пострадал.

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Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media

Накануне, ночью 6 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Харькова. Был разрушен главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды, погиб его сторож.

Кроме того, пишет Общественное, были разрушены два админздания в центре города – это памятники архитектуры областного значения, и одно из них, по словам чиновников, не подлежит восстановлению.