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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли школу-интернат для детей с нарушением зрения в Харькове

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Обе ракеты ударили во двор школы-интерната, здание выстояло
Обе ракеты ударили во двор школы-интерната, здание выстояло
Фото: suspilne.media

Ночью 7 июля российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около 1.00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с нарушениями зрения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, в результате этого удара пострадавших нет, но за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое мирных жителей в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали. 

Фото последствий ракетного удара в Харькове опубликовало Общественное. Оба снаряда попали во двор школы. Здание выстояло, но в нем выбиты окна, рамы, двери в нескольких кабинетах, повреждено учебное оборудование.

В школе учится 260 детей, рассказала Общественному директор школы Галина Куклина. 

"Дети в этом учебном заведении и учились, и жили. Сейчас детки находятся на летних каникулах", – пояснила она. В результате обстрела, по словам директора, никто не пострадал.

Накануне, ночью 6 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Харькова. Был разрушен главный корпус  Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды, погиб его сторож.

Кроме того, пишет Общественное, были разрушены два админздания в центре города – это памятники архитектуры областного значения, и одно из них, по словам чиновников, не подлежит восстановлению. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, Харьковская область, война России против Украины, ракеты, школы, Олег Синегубов, школа
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