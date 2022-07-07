Оккупанты обстреляли школу-интернат для детей с нарушением зрения в Харькове

По предварительной информации, в результате этого удара пострадавших нет, но за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое мирных жителей в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали.
Фото последствий ракетного удара в Харькове опубликовало Общественное. Оба снаряда попали во двор школы. Здание выстояло, но в нем выбиты окна, рамы, двери в нескольких кабинетах, повреждено учебное оборудование.
В школе учится 260 детей, рассказала Общественному директор школы Галина Куклина.
"Дети в этом учебном заведении и учились, и жили. Сейчас детки находятся на летних каникулах", – пояснила она. В результате обстрела, по словам директора, никто не пострадал.
Накануне, ночью 6 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Харькова. Был разрушен главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды, погиб его сторож.
Кроме того, пишет Общественное, были разрушены два админздания в центре города – это памятники архитектуры областного значения, и одно из них, по словам чиновников, не подлежит восстановлению.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.