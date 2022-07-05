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Петиция о запрете в Украине очного обучения при военном положении набрала 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить президент

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С 1 сентября в Украине должен возобновиться учебный процесс
С 1 сентября в Украине должен возобновиться учебный процесс
Фото: depositphotos.com

Петиция о запрете очного обучения во всех учебных заведениях Украины до окончания военного положения и военных действий набрала 25 тыс. подписей. Она была опубликована 8 июня на сайте электронных петиций.

Автор петиции отметила, что в Украине российские захватчики уничтожили 20% школ и детсадов. Также она подчеркнула, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации – некоторые имеют узкие коридоры и лестничные пролеты.

Кроме того, автор отметила, что дети в таких условиях будут испытывать эмоциональное напряжение, так как невозможно сконцентрироваться на учебе, когда только закончилась воздушная тревога.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание автор, – это длительность воздушных тревог.

"Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться к укрытию. К примеру, город Киев, 06.06.2022. Воздушная тревога началась в 10.21. Угроза ракетного удара прошла в 13.09. Что учащимся делать 2 часа 48 минут в убежище? Как при этом будет продолжаться учебный процесс? Возможно ли проводить уроки в убежищах для всех учащихся/студентов одновременно?" – говорится в петиции.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах страны в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии.

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, военное положение, студенты, школьники, школы
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