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Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября в очном режиме – Шмыгаль

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Учебный год должен завершиться в украинских школах 30 июня 2023 года
Учебный год должен завершиться в украинских школах 30 июня 2023 года
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах страны с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. Об этом проинформировал 24 июня сайт правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, потому что связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Так же и на оккупированных территориях", – сказал Шмыгаль.

По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Поручаются такие задачи:

  • организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности;
  • обеспечить визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях;
  • подготовить все условия пребывания в укрытиях и обучения там;
  • оборудовать каждое образовательное учреждение тревожной кнопкой на случай чрезвычайной ситуации.

Шмыгаль заявил, что на неприфронтовых территориях должны работать и детские сады, и школы, и университеты.

Согласно принятому Кабмином решению, учебный год должен завершится в украинских школах 30 июня 2023 года.

О том, что учебу в школах могут начать в очном виде 1 сентября, сообщал сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Контекст:

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.

По данным Офиса генпрокурора, в результате боевых действий в Украине повреждено 2061 заведение образования. Из них 213 разрушены полностью.

Теги: Кабинет Министров, образование, правительство, эвакуация, вторжение, учебный год, школьники, школы, безопасность, премьер-министр, детские сады, Денис Шмыгаль, Кабмин, школа
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