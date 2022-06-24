Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября в очном режиме – Шмыгаль

Учебный год должен завершиться в украинских школах 30 июня 2023 года Фото: pixabay.com

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, потому что связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Так же и на оккупированных территориях", – сказал Шмыгаль.

По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Поручаются такие задачи:

организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности;

обеспечить визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях;

подготовить все условия пребывания в укрытиях и обучения там;

оборудовать каждое образовательное учреждение тревожной кнопкой на случай чрезвычайной ситуации.

Шмыгаль заявил, что на неприфронтовых территориях должны работать и детские сады, и школы, и университеты.

Согласно принятому Кабмином решению, учебный год должен завершится в украинских школах 30 июня 2023 года.

О том, что учебу в школах могут начать в очном виде 1 сентября, сообщал сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.