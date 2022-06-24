Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября в очном режиме – Шмыгаль

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, потому что связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Так же и на оккупированных территориях", – сказал Шмыгаль.
По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.
Поручаются такие задачи:
Шмыгаль заявил, что на неприфронтовых территориях должны работать и детские сады, и школы, и университеты.
Согласно принятому Кабмином решению, учебный год должен завершится в украинских школах 30 июня 2023 года.
О том, что учебу в школах могут начать в очном виде 1 сентября, сообщал сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.
По данным Офиса генпрокурора, в результате боевых действий в Украине повреждено 2061 заведение образования. Из них 213 разрушены полностью.