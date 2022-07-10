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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наносят авиаудары по населенным пунктам и пытаются сдерживать силы обороны Украины – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают противостоять врагу
Украинские военные продолжают противостоять врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты провели неудачную разведку боем под Славянском, обстреливали из артиллерии и наносили авиаудары по населенным пунктам, но на краматорском и бахмутском направлениях наступать не пытались. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 июля.

"На волынском и полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается", – говорится в сообщении. 

На северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфино. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на том, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Оккупанты совершили обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

"На славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе. 

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На краматорском направлении, по информации Генштаба, активных действий враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Россияне устроили обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка, а также нанесли авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На бахмутском направлении оккупанты также не проводили активных действий. Вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестово и Спорного.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад-Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Харьков, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, война России против Украины, российские оккупанты
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