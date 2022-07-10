Оккупанты наносят авиаудары по населенным пунктам и пытаются сдерживать силы обороны Украины – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается", – говорится в сообщении.

На северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфино. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на том, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Оккупанты совершили обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

"На славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На краматорском направлении, по информации Генштаба, активных действий враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Россияне устроили обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка, а также нанесли авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На бахмутском направлении оккупанты также не проводили активных действий. Вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестово и Спорного.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад-Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)