Оккупанты пытались атаковать на Донбассе, украинские военные заставили их разбежаться по кустам – Генштаб ВСУ

"Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина [Донецкой области] наши защитники успешно отбили. Враг отошел. [...] Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка [Луганской области] – Верхнекаменское [Донецкой области]. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали о попытках штурма российскими военными позиций украинской армии в Донецкой области.
"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки", – объяснили в ВСУ.
По данным украинских военных, оккупанты пытаются вести наступательные действия и в Харьковской области.
"На харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции. На направлении Малое Веселое – Петровка силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника", – отметили в Генштабе.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются, в частности, полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.