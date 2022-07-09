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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались атаковать на Донбассе, украинские военные заставили их разбежаться по кустам – Генштаб ВСУ

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Бои идут на востоке и юге Украины
Бои идут на востоке и юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

На ряде направлений на востоке Украины российские оккупанты провели несколько безуспешных атак. Об этом проинформировал 9 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина [Донецкой области] наши защитники успешно отбили. Враг отошел. [...] Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка [Луганской области] – Верхнекаменское [Донецкой области]. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали о попытках штурма российскими военными позиций украинской армии в Донецкой области.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки", – объяснили в ВСУ.

По данным украинских военных, оккупанты пытаются вести наступательные действия и в Харьковской области.

"На харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции. На направлении Малое Веселое – Петровка силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника", – отметили в Генштабе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются, в частности, полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

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