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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили более 37 тыс. оккупантов, около 300 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки окупанты потеряли в Украине один танк, сообщили в Генштабе ВСУ
За минувшие сутки окупанты потеряли в Украине один танк, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 37,2 тыс. военных (+300 за минувшие сутки).

Об этом 9 июля сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1638 (+1);
  • боевые бронированные машины – 3815 (+4);
  • артиллерийские системы – 832 (+4);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО –108 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5);
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2687 (+2);
  • специальная техника – 66.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Генштаб ВСУ, танки, Краматорск, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, вторжение, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли, потери России, российские оккупанты
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