ВСУ уничтожили более 37 тыс. оккупантов, около 300 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки окупанты потеряли в Украине один танк, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 9 июля сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Другие потери противника составили:

танки – 1638 (+1);

боевые бронированные машины – 3815 (+4);

артиллерийские системы – 832 (+4);

РСЗО – 247;

средства ПВО –108 (+1);

самолеты – 217;

вертолеты – 187;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5);

крылатые ракеты – 155;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2687 (+2);

специальная техника – 66.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook