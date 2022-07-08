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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле границы с Украиной белорусские военные готовятся к противодействию беспилотникам – Генштаб ВСУ

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Зеленский заявлял, что белорусов втягивают в войну с Украиной
Зеленский заявлял, что белорусов втягивают в войну с Украиной
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

В Беларуси военные проводят разведывательные мероприятия. Об этом проинформировал 8 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Беларуси продлили до 7 октября запрет на пролеты гражданской авиации над южной частью страны. Ограничения были введены 24 февраля, в день открытого вторжения российских войск в Украину.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.

В конце мая "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, документы – без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, граница, разведка, беспилотники, ВСУ, ограничения
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