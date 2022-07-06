В Беларуси студентке присудили 6,5 лет колонии за репост с осуждением войны в Украине – правозащитники

Ей присудили 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь ( ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси) и оскорблении самопровозглашенного президента Александра Лукашенко (ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси).

Студентку задержали 28 февраля 2022 года в Могилеве.

По информации правозащитников, причиной стало то, что она 27 февраля перепостила в один из чатов своего вуза текст, в котором в резкой форме критиковались действия Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Также там содержался призыв к уличным протестам и тезис об отсутствии перспектив у белорусской армии в случае ее прямого вступления в войну.

В июне КГБ Беларуси внес Передню в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

"Наша Ніва" писала, что студентке 20 лет, она училась в Могилевском государственном университете имени Кулешова на специальности "романо-германская филология".

Правозащитники сообщают, что сразу после возбуждения уголовного дела студентку отчислили из вуза, несмотря на то, что она была отличницей.

Правозащитный центр "Весна" считает Передню политзаключенной. Всего, по данным центра на 6 июля, в стране 1236 политзаключенных.