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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси студентке присудили 6,5 лет колонии за репост с осуждением войны в Украине – правозащитники

20-летнюю студентку осудили за антивоенные призывы
20-летнюю студентку осудили за антивоенные призывы
Фото: nashaniva.com

В Беларуси суд Кировского района Могилевской области 1 июля вынес приговор студентке Дануте Передне за репост публикации с осуждением войны РФ против Украины. Об этом сообщила 5 июля волонтерcкая правозащитная инициатива MAYDAY.

Ей присудили 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь ( ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси) и оскорблении самопровозглашенного президента Александра Лукашенко (ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Беларуси). 

Студентку задержали 28 февраля 2022 года в Могилеве.

По информации правозащитников, причиной стало то, что она 27 февраля перепостила в один из чатов своего вуза текст, в котором в резкой форме критиковались действия Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Также там содержался призыв к уличным протестам и тезис об отсутствии перспектив у белорусской армии в случае ее прямого вступления в войну.

В июне КГБ Беларуси внес Передню в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

"Наша Ніва" писала, что студентке 20 лет, она училась в Могилевском государственном университете имени Кулешова на специальности "романо-германская филология".

Правозащитники сообщают, что сразу после возбуждения уголовного дела студентку отчислили из вуза, несмотря на то, что она была отличницей. 

Правозащитный центр "Весна" считает Передню политзаключенной. Всего, по данным центра на 6 июля, в стране 1236 политзаключенных. 

Контекст:

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). 

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

В 2021 году в Беларуси усилились репрессии против активистов, а также журналистов и СМИ, которые освещали протесты в стране. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

В 2022 году Лукашенко поддержал "братскую Россию" в войне против Украины. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 

Теги: Беларусь, тюрьма, правозащитники, репрессии, приговор, политзаключенные, студенты, суд, колония
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