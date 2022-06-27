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"Я хочу свободно дышать". Бывшая девушка Протасевича Сапега попросила Лукашенко о помиловании

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Сапега просит о помиловании и хочет воссоединиться с семьей. О Протасевиче ни слова
Сапега просит о помиловании и хочет воссоединиться с семьей. О Протасевиче – ни слова
Фото: EPA

Россиянка София Сапега, бывшая девушка оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, попросила о помиловании называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает 27 июня "Русская служба BBC", в распоряжении которой есть текст прошения о помиловании.

По признанию Сапеги, отбывающей шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного Telegram-канала "Черная книга Беларуси", на преступление ее толкнули "молодость и глупость". Среди причин нарушения закона, как пишет "Русская служба BBC", она упоминает также свое неустойчивое психическое и физическое состояние.

В письме к Лукашенко, по информации издания, Сапега признается, что попала под влияние деструктивно настроенной группы людей, однако под стражей "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и искренне раскаивается. Россиянка отмечает, что потерпевшим она уже принесла извинения.

Сапега просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс исправиться, стать полезной обществу и быть вместе со своими мамой и папой. Она пишет, что всего лишь хочет быть рядом со своей семьей и свободно дышать, сообщает "Русская служба BBC".

Сапегу 6 мая в Беларуси приговорили к шести годам колонии строгого режима. Ее признали виновной по двум статьям, обвинения были выдвинуты по семи.

Она была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство. 

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После задержания Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

25 июня Следственный комитет Беларуси сообщил, что они заключили сделку со следствием и были переведены под домашний арест.

20 декабря Следственный комитет Беларуси сообщил, что Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, по статьям об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствовании работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

После задержания следователи записали видео с Сапегой, в котором она говорит, что якобы администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные силовиков.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала "Русской службе BBC", что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, правозащитники, BBC, следствие, приговор, политзаключенные, обвинение, помилование, София Сапега
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