"Я хочу свободно дышать". Бывшая девушка Протасевича Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Сапега просит о помиловании и хочет воссоединиться с семьей. О Протасевиче – ни слова Фото: EPA

По признанию Сапеги, отбывающей шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного Telegram-канала "Черная книга Беларуси", на преступление ее толкнули "молодость и глупость". Среди причин нарушения закона, как пишет "Русская служба BBC", она упоминает также свое неустойчивое психическое и физическое состояние.

В письме к Лукашенко, по информации издания, Сапега признается, что попала под влияние деструктивно настроенной группы людей, однако под стражей "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и искренне раскаивается. Россиянка отмечает, что потерпевшим она уже принесла извинения.

Сапега просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс исправиться, стать полезной обществу и быть вместе со своими мамой и папой. Она пишет, что всего лишь хочет быть рядом со своей семьей и свободно дышать, сообщает "Русская служба BBC".

Сапегу 6 мая в Беларуси приговорили к шести годам колонии строгого режима. Ее признали виновной по двум статьям, обвинения были выдвинуты по семи.

Она была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.