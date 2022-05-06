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Девушку Протасевича Сапегу приговорили к шести годам колонии

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Сапегу признали виновной по двум статьям, ей были выдвинуты обвинения по семи
Сапегу признали виновной по двум статьям, ей были выдвинуты обвинения по семи
Фото: spring96.org

Россиянку Софию Сапегу, девушку оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, 6 мая в Беларуси приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Заседание Гродненского областного суда было закрытым. Сапега должна также выплатить 167 тыс. руб. компенсации.

Сапегу признали виновной по двум статьям, ей были выдвинуты обвинения по семи, сообщила генпрокуратура Беларуси в Telegram.

"Сапега признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших", – отметили в релизе.

Приговор в силу пока не вступил.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство. 

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После задержания Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

25 июня Следственный комитет Беларуси сообщил, что они заключили сделку со следствием и были переведены под домашний арест.

20 декабря Следственный комитет Беларуси сообщил, что Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, по статьям об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

После задержания следователи записали видео с Сапегой, где она говорит, что якобы администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные силовиков.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала "Русской службе BBC", что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Теги: Беларусь, приговор, Роман Протасевич, София Сапега
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