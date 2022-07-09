Удар по жилому району Харькова. Госпитализированы двое взрослых и ребенок, еще четверо человек получили медпомощь на месте – Синегубов

"Трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения", – заявил он.

Синегубов отметил, что еще четверо людей получили медпомощь на месте.

Взрыв в Харькове произошел 9 июля. Глава ОВА сообщал, что, по предварительной информации, это был ракетный удар. Ранее он информировал о четверых пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.