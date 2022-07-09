Оккупанты утром нанесли удар по жилому району Харькова, пострадали четыре человека – Синегубов

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. На месте работают все службы", – говорится в сообщении.

Синегубов призвал жителей Харькова ограничить пребывание на улицах города.

"Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" – написал он.

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Глава ОВА сообщил, что пострадало четыре человека.

"По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Ранее Синегубов сообщал, что 8 июля обстрелов Харькова не было, но оккупанты наносили удары по территории области.