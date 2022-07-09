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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром нанесли удар по жилому району Харькова, пострадали четыре человека – Синегубов

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Синегубов рассказал об утреннем обстреле Харькова
Синегубов рассказал об утреннем обстреле Харькова
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские окуупанты нанесли удар по жилому району Харькова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 9 июля.

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. На месте работают все службы", – говорится в сообщении.

Синегубов призвал жителей Харькова ограничить пребывание на улицах города.

"Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава ОВА сообщил, что пострадало четыре человека.

"По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Ранее Синегубов сообщал, что 8 июля обстрелов Харькова не было, но оккупанты наносили удары по территории области.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей. 

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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