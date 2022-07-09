ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Харьковской области 8 июля была ранена женщина – Синегубов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синегубов: В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь более 25 га
Синегубов: В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Штаб обороны не зафиксировал российских обстрелов по Харькову за сутки 8 июля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 9 июля.

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток в Харьковской области. По Харькову штаб обороны обстрелов не зафиксировал. Этой ночью были попадания в Солоницевской общине Харьковского района. Горели хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. Также в 22.05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине. На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса. В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га", – написал он.

Синегубов сообщил, что под обстрелы попала также Золочевская община, пожары возникли в складских помещениях.

"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая: из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние – среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Глава ОВА написал, что на харьковском направлении продолжаются активные боевые действия.

"Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей. 

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (287705)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (243560)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (78193)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (59228)
5
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (42242)
6
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (41162)
7
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (28436)
8
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (23195)
 
 
 
 