В результате обстрелов Харьковской области 8 июля была ранена женщина – Синегубов

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток в Харьковской области. По Харькову штаб обороны обстрелов не зафиксировал. Этой ночью были попадания в Солоницевской общине Харьковского района. Горели хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. Также в 22.05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине. На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса. В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га", – написал он.

Синегубов сообщил, что под обстрелы попала также Золочевская община, пожары возникли в складских помещениях.

"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая: из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние – среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Глава ОВА написал, что на харьковском направлении продолжаются активные боевые действия.

"Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – отметил он.

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