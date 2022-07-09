В результате обстрелов Харьковской области 8 июля была ранена женщина – Синегубов

"Поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Такие "цели" поражала российская "армия" в течение суток в Харьковской области. По Харькову штаб обороны обстрелов не зафиксировал. Этой ночью были попадания в Солоницевской общине Харьковского района. Горели хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. Также в 22.05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине. На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса. В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га", – написал он.
Синегубов сообщил, что под обстрелы попала также Золочевская община, пожары возникли в складских помещениях.
"В течение суток, к сожалению, есть одна пострадавшая: из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние – среднее. Медики оказали всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Глава ОВА написал, что на харьковском направлении продолжаются активные боевые действия.
"Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается изюмское направление. Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.