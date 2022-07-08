Двум бывшим полицейским, которые перешли на сторону оккупантов в Изюме, объявили о подозрении – Офис генпрокурора

"По данным следствия, во временно оккупированном Изюме бывшие полицейские добровольно перешли на сторону страны-агрессора. Подозреваемые вступили в ряды псевдооргана оккупантов – так называемой народной милиции. Также они указывали военнослужащим РФ на местонахождение Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и других административных зданий в Изюме", – говорится в сообщении.
Женщинам заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.
10 мая глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме под завалами разрушенного в марте дома нашли тела 44 человек.