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После открытого вторжения РФ в Украину число погибших и раненых мирных жителей превысило 11 тыс. – данные ООН

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Погибших мирных жителей продолжают находить
Погибших мирных жителей продолжают находить
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения России, с 24 февраля по 3 июля включительно, подтверждена гибель в Украине 4889 мирных жителей. Об этом 4 июля проинформировала пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По данным организации, только за первые три дня июля зафиксирована 51 смерть, тогда как за весь июнь была подтверждена 361 смерть.

Больше всего мирных жителей Украины, погибших за время открытого вторжения России, – мужчины (1862). Пол 1428 взрослых после их смерти установить не удалось, отметили в ООН.

Число раненых мирных украинцев достигло 6263 человек.

"Большинство случаев подтвержденной гибели среди гражданского населения произошло в результате применения взрывных устройств с широким радиусом действия, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударов", – отметили в УВКПЧ.

В управлении считают, что фактически погибших и раненых "значительно больше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения".

В числе таких мест в ООН указали Мариуполь Донецкой области, Изюм Харьковской области, Лисичанск, Попасную и Северодонецк Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно, после освобождения населенных пунктов продолжают находить убитых оккупантами местных жителей.

В Мариуполе, по "осторожным оценкам" местных властей, общее количество жертв российской армии может составлять до 22 тыс. человек.

Теги: ООН, война, Мариуполь, Северодонецк, Изюм, Лисичанск, Попасная, артиллерия, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, взрывы, погибшие, население, мужчины
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