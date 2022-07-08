В Ивано-Франковске к 15 годам заключения приговорен пленный боевик "ДНР"

В ходе следствия выяснилось, что он добровольно мобилизовался в оккупированном Донецке в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Был распределен на должность стрелка и прошел обучение в течение недели в российском Белгороде. В начале марта его подразделение перевезли в район села Веселое и дальше в село Ольховка Харьковской области, информирует СБУ.

"25 марта украинские силы разбили российских военных в Ольховке и освободили населенный пункт. Было ликвидировано около 70 захватчиков. Во время столкновения в украинский плен попало значительное количество оккупантов. Боевик был среди сдавшихся в плен после мощных артиллерийских обстрелов", – говорится в сообщении.

Осужденному вменяется переход на сторону армии РФ, признание правомерными вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации части территории Украины.

Суд признал его виновным в государственной измене. Он приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.