В Ивано-Франковске к 15 годам заключения приговорен пленный боевик "ДНР"

В ходе следствия выяснилось, что он добровольно мобилизовался в оккупированном Донецке в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Был распределен на должность стрелка и прошел обучение в течение недели в российском Белгороде. В начале марта его подразделение перевезли в район села Веселое и дальше в село Ольховка Харьковской области, информирует СБУ.
"25 марта украинские силы разбили российских военных в Ольховке и освободили населенный пункт. Было ликвидировано около 70 захватчиков. Во время столкновения в украинский плен попало значительное количество оккупантов. Боевик был среди сдавшихся в плен после мощных артиллерийских обстрелов", – говорится в сообщении.
Осужденному вменяется переход на сторону армии РФ, признание правомерными вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации части территории Украины.
Суд признал его виновным в государственной измене. Он приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
После отступления российских оккупантов из села Ольховка Харьковской области в населенном пункте обнаружили братскую могилу. Об этом 9 апреля в Facebook проинформировало управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Сколько тел находилось в братской могиле, в ВСУ не уточнили. На фото, опубликованном украинскими военными, – 10 погибших оккупантов.