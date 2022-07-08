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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ивано-Франковске к 15 годам заключения приговорен пленный боевик "ДНР"

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Он сдался ВСУ при освобождении села Ольховка Харьковской области
Он сдался ВСУ при освобождении села Ольховка Харьковской области
Фото: НЕМІЧЕВ / Telegram

В Ивано-Франковске к 15 годам заключения приговорен боевик "ДНР", которого Вооруженные силы Украины взяли в плен в конце марта во время боев в селе Ольховка Харьковской области. Областное управление службы безопасности сообщило об этом в Facebook.

В ходе следствия выяснилось, что он добровольно мобилизовался в оккупированном Донецке в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Был распределен на должность стрелка и прошел обучение в течение недели в российском Белгороде. В начале марта его подразделение перевезли в район села Веселое и дальше в село Ольховка Харьковской области, информирует СБУ.

"25 марта украинские силы разбили российских военных в Ольховке и освободили населенный пункт. Было ликвидировано около 70 захватчиков. Во время столкновения в украинский плен попало значительное количество оккупантов. Боевик был среди сдавшихся в плен после мощных артиллерийских обстрелов", – говорится в сообщении.

Осужденному вменяется переход на сторону армии РФ, признание правомерными вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации части территории Украины.

Суд признал его виновным в государственной измене. Он приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

После отступления российских оккупантов из села Ольховка Харьковской области в населенном пункте обнаружили братскую могилу. Об этом 9 апреля в Facebook проинформировало управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Сколько тел находилось в братской могиле, в ВСУ не уточнили. На фото, опубликованном украинскими военными, – 10 погибших оккупантов.

Теги: СБУ, Украина, Ивано-Франковск, оккупация, Харьковская область, вторжение, приговор, госизмена, ВСУ, война России против Украины
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