Зеленский: Чем больше сейчас будет оборонная помощь Украине, тем меньше будут убытки других стран

Зеленский: У партнеров есть точная информация о наших оборонных нуждах на каждом из направлений Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 7 июля, текст приводит сайт главы государства.

Эти два сенатора – авторы резолюции с призывом признать РФ страной – спонсором терроризма, оба очень принципиально поддерживают Украину, отметил Зеленский.

"Поблагодарил их за эту активность и надеюсь, что она будет доведена до результата", – добавил он.

Зеленский упомянул о сегодняшнем ракетном ударе по Краматорску, обстреле Харькова и других городов.

"По каждому из направлений наши партнеры имеют точную информацию о наших оборонных нуждах. Это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии. Чем больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится нашей победой и меньше будут убытки всех стран мира, убытки Соединенных Штатов от российского давления на демократические общества", – добавил он.