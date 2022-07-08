Зеленский: Чем больше сейчас будет оборонная помощь Украине, тем меньше будут убытки других стран

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 7 июля, текст приводит сайт главы государства.
Эти два сенатора – авторы резолюции с призывом признать РФ страной – спонсором терроризма, оба очень принципиально поддерживают Украину, отметил Зеленский.
"Поблагодарил их за эту активность и надеюсь, что она будет доведена до результата", – добавил он.
Зеленский упомянул о сегодняшнем ракетном ударе по Краматорску, обстреле Харькова и других городов.
"По каждому из направлений наши партнеры имеют точную информацию о наших оборонных нуждах. Это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии. Чем больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится нашей победой и меньше будут убытки всех стран мира, убытки Соединенных Штатов от российского давления на демократические общества", – добавил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, отметил президент США.