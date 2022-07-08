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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Чем больше сейчас будет оборонная помощь Украине, тем меньше будут убытки других стран

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Зеленский: У партнеров есть точная информация о наших оборонных нуждах на каждом из направлений
Зеленский: У партнеров есть точная информация о наших оборонных нуждах на каждом из направлений
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, в ходе беседы рассказал им о планах российских оккупантов и о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 7 июля, текст приводит сайт главы государства. 

Эти два сенатора – авторы резолюции с призывом признать РФ страной – спонсором терроризма, оба очень принципиально поддерживают Украину, отметил Зеленский. 

"Поблагодарил их за эту активность и надеюсь, что она будет доведена до результата", – добавил он. 

Зеленский упомянул о сегодняшнем ракетном ударе по Краматорскуобстреле Харькова и других городов. 

"По каждому из направлений наши партнеры имеют точную информацию о наших оборонных нуждах. Это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии. Чем больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится нашей победой и меньше будут убытки всех стран мира, убытки Соединенных Штатов от российского давления на демократические общества", – добавил он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, отметил президент США.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, терроризм, Краматорск, ПВО, военная помощь, РСЗО, артиллерия, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, война России против Украины, сенатор, Ричард Блюменталь
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