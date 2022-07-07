"Вы герой, вас все любят". Канцелярия Джонсона рассказала детали о его разговоре с Зеленским

Джонсон сказал Зеленскому, что он герой и его все любят Фото: president.gov.ua

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Джонсон поговорил с Зеленским, чтобы подтвердить последовательную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.

Джонсон подчеркнул, что межпартийная поддержка Украины со стороны Великобритании неизменна.

"Великобритания продолжит поставки жизненно важной помощи для обороны до тех пор, пока это будет необходимо", – говорится в релизе.

Также Джонсон сказал, что продолжит работать с партнерами, чтобы в ближайшие недели добиться снятия блокады экспорта зерна из Украины.

"Он поблагодарил президента Зеленского за все, что он делает, чтобы отстоять свободу, за его дружбу и доброту украинского народа. В завершение разговора премьер-министр обратился к президенту Зеленскому со словами: "Вы герой, все вас любят", – добавили в канцелярии Джонсона.

Зеленский, как сообщала его пресс-служба, в разговоре оценил лидерство Джонсона в отстаивании интересов Украины на международной арене и поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку страны с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Все мы с грустью восприняли эту новость [об отставке Джонсона]. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.