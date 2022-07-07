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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы герой, вас все любят". Канцелярия Джонсона рассказала детали о его разговоре с Зеленским

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Джонсон сказал Зеленскому, что он герой и его все любят
Джонсон сказал Зеленскому, что он герой и его все любят
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как объявил, что уходит в отставку, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Джонсон поговорил с Зеленским, чтобы подтвердить последовательную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. 

Джонсон подчеркнул, что межпартийная поддержка Украины со стороны Великобритании неизменна.

"Великобритания продолжит поставки жизненно важной помощи для обороны до тех пор, пока это будет необходимо", – говорится в релизе. 

Также Джонсон сказал, что продолжит работать с партнерами, чтобы в ближайшие недели добиться снятия блокады экспорта зерна из Украины. 

"Он поблагодарил президента Зеленского за все, что он делает, чтобы отстоять свободу, за его дружбу и доброту украинского народа. В завершение разговора премьер-министр обратился к президенту Зеленскому со словами: "Вы герой, все вас любят", – добавили в канцелярии Джонсона. 

Зеленский, как сообщала его пресс-служба, в разговоре оценил лидерство Джонсона в отстаивании интересов Украины на международной арене и поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку страны с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Все мы с грустью восприняли эту новость [об отставке Джонсона]. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.

Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он сказал, что продолжит работать до тех пор, пока не выберут нового премьера, и, обращаясь к народу Украины, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать страну.

Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, экспорт, военная помощь, Борис Джонсон, отставка, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно
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