"Все мы с грустью восприняли эту новость". Зеленский позвонил Джонсону после его отставки

Разговор состоялся спустя несколько часов после заявления Джонсона. Сообщается, что президент Украины выразил премьер-министру искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.
Зеленский в разговоре оценил и лидерство Джонсона в отстаивании интересов Украины на международной арене, добавили в ОП.
"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также проинформировал собеседника о развитии ситуации на фронте. Зеленский и Джонсон обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.
"Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", – сообщает пресс-служба Офиса президента.
До личного разговора с Джонсоном в интервью CNN 7 июля Зеленский назвал ушедшего в отставку премьера "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.
Великобритания в ответ на российскую агрессию активно предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.
30 июня на тот момент еще действующий премьер-министр сообщил, что страна предоставит Украине военную помощь еще на £1 млрд. В целом Великобритания на конец июня выделила Украине помощь на уже £3,8 млрд.
За два дня до отставки, 5 июля, Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал 10 САУ и дроны-камикадзе. Сам он с 24 февраля побывал в Киеве дважды.
Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.
Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.