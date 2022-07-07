"Все мы с грустью восприняли эту новость". Зеленский позвонил Джонсону после его отставки

Разговор состоялся спустя несколько часов после заявления Джонсона. Сообщается, что президент Украины выразил премьер-министру искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Зеленский в разговоре оценил и лидерство Джонсона в отстаивании интересов Украины на международной арене, добавили в ОП.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также проинформировал собеседника о развитии ситуации на фронте. Зеленский и Джонсон обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

"Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", – сообщает пресс-служба Офиса президента.

До личного разговора с Джонсоном в интервью CNN 7 июля Зеленский назвал ушедшего в отставку премьера "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.

Великобритания в ответ на российскую агрессию активно предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

30 июня на тот момент еще действующий премьер-министр сообщил, что страна предоставит Украине военную помощь еще на £1 млрд. В целом Великобритания на конец июня выделила Украине помощь на уже £3,8 млрд.

За два дня до отставки, 5 июля, Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал 10 САУ и дроны-камикадзе. Сам он с 24 февраля побывал в Киеве дважды.