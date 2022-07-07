ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Все мы с грустью восприняли эту новость". Зеленский позвонил Джонсону после его отставки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал Джонсону, что он пользуется симпатией в Украине
Зеленский рассказал Джонсону, что он пользуется симпатией в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с объявившим о своей отставке премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает 7 июля официальный сайт главы государства.

Разговор состоялся спустя несколько часов после заявления Джонсона. Сообщается, что президент Украины выразил премьер-министру искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Зеленский в разговоре оценил и лидерство Джонсона в отстаивании интересов Украины на международной арене, добавили в ОП.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также проинформировал собеседника о развитии ситуации на фронте. Зеленский и Джонсон обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

"Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", – сообщает пресс-служба Офиса президента.

До личного разговора с Джонсоном в интервью CNN 7 июля Зеленский назвал ушедшего в отставку премьера "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.

Великобритания в ответ на российскую агрессию активно предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси. Например, 16 июня Великобритания объявила, что направит в Украину более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

30 июня на тот момент еще действующий премьер-министр сообщил, что страна предоставит Украине военную помощь еще на £1 млрд. В целом Великобритания на конец июня выделила Украине помощь на уже £3,8 млрд.

За два дня до отставки, 5 июля, Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал 10 САУ и дроны-камикадзе. Сам он с 24 февраля побывал в Киеве дважды.

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.

Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

Теги: Украина, Великобритания, переговоры, Борис Джонсон, политика, отставка, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, премьер-министр, Офис президента Украины, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека G
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте" G
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой G
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (223924)
2
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (94620)
3
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (94114)
4
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (52908)
5
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (52712)
6
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (38617)
7
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (37928)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (30334)
 
 
 
 