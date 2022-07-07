Джонсон и все друзья Украины в Великобритании заверили в неизменности поддержки, что бы ни происходило во властных кругах Лондона – Зеленский

Как отметил президент, эта тема стала сегодня главной в украинском обществе.
Зеленский рассказал о своей беседе с Джонсоном, которая состоялась днем.
"Я поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора. Прежде всего, это оружие: комплексы противовоздушной обороны – Stinger, крутые противотанковые системы NLAW, а еще – артиллерия, боеприпасы, бронированные машины и многое другое. Весомая политическая поддержка, сильные санкции против России, финансовая помощь нашему государству – только на нужды безопасности и обороны с 24 февраля выделено более £2 млрд", – сказал президент.
Он отметил, что роль Великобритании в поддержке Украины – глобальная.
"И хотя это отражение позиции британского общества, лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны России, начавшей наступление на Европу именно с нашего государства. Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису. Но все же не забывайте, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, – и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", – добавил он.
Разговор Зеленского и Джонсона состоялся через несколько часов после того, как британский премьер объявил об уходе в отставку. В правительстве Британии сообщили, что Джонсон поговорил с Зеленским, чтобы подтвердить последовательную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.
Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.
Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он сказал, что продолжит работать до тех пор, пока не выберут нового премьера, и, обращаясь к народу Украины, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать страну.
Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.