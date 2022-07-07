Джонсон и все друзья Украины в Великобритании заверили в неизменности поддержки, что бы ни происходило во властных кругах Лондона – Зеленский

Зеленский: Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису. Но все же не забывайте, что отношения мы строим между государствами Фото: president.gov.ua

Как отметил президент, эта тема стала сегодня главной в украинском обществе.

Зеленский рассказал о своей беседе с Джонсоном, которая состоялась днем.

"Я поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора. Прежде всего, это оружие: комплексы противовоздушной обороны – Stinger, крутые противотанковые системы NLAW, а еще – артиллерия, боеприпасы, бронированные машины и многое другое. Весомая политическая поддержка, сильные санкции против России, финансовая помощь нашему государству – только на нужды безопасности и обороны с 24 февраля выделено более £2 млрд", – сказал президент.

Он отметил, что роль Великобритании в поддержке Украины – глобальная.

"И хотя это отражение позиции британского общества, лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны России, начавшей наступление на Европу именно с нашего государства. Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису. Но все же не забывайте, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, – и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", – добавил он.

Разговор Зеленского и Джонсона состоялся через несколько часов после того, как британский премьер объявил об уходе в отставку. В правительстве Британии сообщили, что Джонсон поговорил с Зеленским, чтобы подтвердить последовательную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.