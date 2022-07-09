ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты дистанционно заминировали подъезд к Харькову – Госпогранслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели обнаружили 20 артснарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту, отметили в ГПСУ
Спасатели обнаружили 20 артснарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту, отметили в ГПСУ
Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

В Харьковской области пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования на обочине одной из дорог, ведущей из пригорода в облцентр.

Об этом сообщается в Facebook Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 9 июля.  

Отмечается, что о находке была проинформирована ГСЧС.

"В ходе дальнейшего осмотра местности спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту, – говорится в сообщении. – Взрывоопасные предметы изъяты и будут уничтожены. Безопасности перемещения граждан в районе обнаружения боеприпасов ничего не угрожает".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook
Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook
Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, боеприпасы, минирование, артиллерия, спасатели, война России против Украины, безопасность, дороги, находка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (243745)
2
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (80031)
3
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (60905)
4
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (50820)
5
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (28780)
6
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (27139)
7
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж (23126)
8
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (22429)
 
 
 
 