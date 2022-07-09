Оккупанты дистанционно заминировали подъезд к Харькову – Госпогранслужба

Об этом сообщается в Facebook Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 9 июля.

Отмечается, что о находке была проинформирована ГСЧС.

"В ходе дальнейшего осмотра местности спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту, – говорится в сообщении. – Взрывоопасные предметы изъяты и будут уничтожены. Безопасности перемещения граждан в районе обнаружения боеприпасов ничего не угрожает".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.