В Николаевской области россияне обстреливают села по линии разграничения, за сутки трое раненых – Ким

Так, в Баштанском районе около 11.40 и 12.40 9 июля были обстрелы в Широковской громаде.
"Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", – говорится в сообщении.
В Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Ночью 9 июля зафиксировані вражеские обстрелы на окраинах поселка Березнеговатое, в селах Мураховка и Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.
В Николаевском районе 9 июля после 10.00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Потерпевших нет.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля глава ОВА заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
На начало июля, по информации Кима, в Николаевской области погибли более 300 мирных жителей (включая 10 детей), ранены более 700. Также оккупанты повредили или уничтожили 6200 объектов, из них почти 4 тыс. – это жилые дома.