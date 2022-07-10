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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на юге страны нанесли два удара по командным пунктам россиян около Чернобаевки и уничтожили склады боеприпасов

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ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов
ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов
Фото: Константин Рыженко - Журналист [Херсон] /

Ситуация на юге Украины сложная, но контролируемая украинскими военными. Об этом говорится в утренней сводке оперативного командования ВСУ "Юг" о текущей оперативной обстановке 10 июля.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ВСУ этими ударами уничтожили 58 оккупантов, две гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию помех "Житель", три единицы бронированной и 12 – автомобильной техники.

"Также уничтожены четыре склада боеприпасов – один в Николаевской области, остальные – в Херсонской. Окончательные потери противника – доразведываются", – сообщили в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/5551447168208377/

О взрывах и детонации боеприпасов вблизи Чернобаевки написали утром 9 июля журналист Константин Рыженко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. 

"Сегодня с утра вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – сообщал Братчук. 

Оккупанты продолжают ведение боевых действий с занятых позиций. 9 июля в командовании "Юг" отмечали, что есть информация о подтягивании в перспективе российских резервов из оккупированного Крыма, но пока такое движение не зафиксировано.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня  и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Теги: Херсонская область, Николаевская область, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, взрывы, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Чернобаевка, Сергей Братчук
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