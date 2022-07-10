ВСУ на юге страны нанесли два удара по командным пунктам россиян около Чернобаевки и уничтожили склады боеприпасов

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, ВСУ этими ударами уничтожили 58 оккупантов, две гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию помех "Житель", три единицы бронированной и 12 – автомобильной техники.
"Также уничтожены четыре склада боеприпасов – один в Николаевской области, остальные – в Херсонской. Окончательные потери противника – доразведываются", – сообщили в командовании.
О взрывах и детонации боеприпасов вблизи Чернобаевки написали утром 9 июля журналист Константин Рыженко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Сегодня с утра вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – сообщал Братчук.
Оккупанты продолжают ведение боевых действий с занятых позиций. 9 июля в командовании "Юг" отмечали, что есть информация о подтягивании в перспективе российских резервов из оккупированного Крыма, но пока такое движение не зафиксировано.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.