ВСУ на юге страны нанесли два удара по командным пунктам россиян около Чернобаевки и уничтожили склады боеприпасов

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ВСУ этими ударами уничтожили 58 оккупантов, две гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию помех "Житель", три единицы бронированной и 12 – автомобильной техники.

"Также уничтожены четыре склада боеприпасов – один в Николаевской области, остальные – в Херсонской. Окончательные потери противника – доразведываются", – сообщили в командовании.

О взрывах и детонации боеприпасов вблизи Чернобаевки написали утром 9 июля журналист Константин Рыженко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сегодня с утра вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – сообщал Братчук.

Оккупанты продолжают ведение боевых действий с занятых позиций. 9 июля в командовании "Юг" отмечали, что есть информация о подтягивании в перспективе российских резервов из оккупированного Крыма, но пока такое движение не зафиксировано.

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