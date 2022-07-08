В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы – СМИ

Взрывы начались около 2.30 ночи за чертой города, сработали сирены тревоги, написало "агентство", добавив, что из-за этого люди начали покидать город.
Telegram-канал опубликовал видео пожаров и сообщил, что в Шахтерске началась эвакуация населения.
Российское пропагандистское агентство ТАСС и "Донецкое новостное агентство" обвинили в обстреле Шахтерска Вооруженные силы Украины. Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram предположило, что "орки опять жарили шашлык и курили в неположенном месте".
В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной пропагандистам из РФ картинки в СМИ обстреляли центр города.