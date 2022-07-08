В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы – СМИ

Российские пропагандистские СМИ сообщают о взрывах в оккупированном Шахтерске Скриншот: Типичный Донецк / Twitter

Взрывы начались около 2.30 ночи за чертой города, сработали сирены тревоги, написало "агентство", добавив, что из-за этого люди начали покидать город.

Telegram-канал опубликовал видео пожаров и сообщил, что в Шахтерске началась эвакуация населения.

Российское пропагандистское агентство ТАСС и "Донецкое новостное агентство" обвинили в обстреле Шахтерска Вооруженные силы Украины. Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram предположило, что "орки опять жарили шашлык и курили в неположенном месте".