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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы – СМИ

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Российские пропагандистские СМИ сообщают о взрывах в оккупированном Шахтерске
Российские пропагандистские СМИ сообщают о взрывах в оккупированном Шахтерске
Скриншот: Типичный Донецк / Twitter

В ночь на 8 июля в оккупированном Россией Шахтерске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили Telegram-канал "Типичный Донецк" и сайт боевиков "Донецкое новостное агентство".

Взрывы начались около 2.30 ночи за чертой города, сработали сирены тревоги, написало "агентство", добавив, что из-за этого люди начали покидать город.

Telegram-канал опубликовал видео пожаров и сообщил, что в Шахтерске началась эвакуация населения. 

Российское пропагандистское агентство ТАСС и "Донецкое новостное агентство" обвинили в обстреле Шахтерска Вооруженные силы Украины. Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram предположило, что "орки опять жарили шашлык и курили в неположенном месте". 

Контекст:

В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной пропагандистам из РФ картинки в СМИ обстреляли центр города.

Теги: Донецк, пожар, Шахтерск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, взрывы
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