В боях на Донбассе наметилась пауза – британская разведка

По данным ведомства, 6 июля продолжались сильные обстрелы вдоль линии столкновения в Донецкой области, но наступательных действий почти не было.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FtMdCLSydg



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/mYgmeiFQEX — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 7, 2022

Информацию о том, что войска оккупантов остановлены, подтвердило министерство обороны РФ. По словам его представителя, которого цитирует ТАСС, подразделения заняты "восполнением боевых возможностей".

"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.