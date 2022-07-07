В боях на Донбассе наметилась пауза – британская разведка

По данным ведомства, 6 июля продолжались сильные обстрелы вдоль линии столкновения в Донецкой области, но наступательных действий почти не было.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 7, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/FtMdCLSydg
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/mYgmeiFQEX
Информацию о том, что войска оккупантов остановлены, подтвердило министерство обороны РФ. По словам его представителя, которого цитирует ТАСС, подразделения заняты "восполнением боевых возможностей".
"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область. 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.