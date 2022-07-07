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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях на Донбассе наметилась пауза – британская разведка

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Минобороны РФ подтверждает перерыв в атаках
Минобороны РФ подтверждает перерыв в атаках
Фото: ЕРА

Подразделения российской армии в Донецкой области требуют восстановления после наступления на прошлой неделе и заняты переформатированием. Об этом 7 июля сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

По данным ведомства, 6 июля продолжались сильные обстрелы вдоль линии столкновения в Донецкой области, но наступательных действий почти не было.

Информацию о том, что войска оккупантов остановлены, подтвердило министерство обороны РФ. По словам его представителя, которого цитирует ТАСС, подразделения заняты "восполнением боевых возможностей".

"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область. 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Теги: Россия, Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, министерство обороны РФ, разведка, война России против Украины, российские оккупанты
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