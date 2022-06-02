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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия разрушила почти весь Донбасс, убиты десятки тысяч украинцев – Зеленский

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Зеленский: Мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты
Зеленский: Мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты город за городом разрушают Донбасс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 июня в обращении к парламенту Люксембурга, видео которого опубликовано на его странице в Facebook.

"Российская армия разрушила почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом", – сказал Зеленский. 

Он привел в пример Мариуполь Донецкой области – важный промышленный город, где было полмиллиона населения, шла обычная мирная жизнь, а теперь – "выжженные руины". 

"И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч – десятки тысяч за чуть меньше, чем 100 дней", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

Россияне каждый день обстреливают жилые кварталы в населенных пунктах восточных регионов Украины, гибнут мирные жители

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Мариуполь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Восток Украины, российские оккупанты
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