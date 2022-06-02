Российская армия разрушила почти весь Донбасс, убиты десятки тысяч украинцев – Зеленский

Зеленский: Мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты Фото: president.gov.ua

"Российская армия разрушила почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом", – сказал Зеленский.

Он привел в пример Мариуполь Донецкой области – важный промышленный город, где было полмиллиона населения, шла обычная мирная жизнь, а теперь – "выжженные руины".

"И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч – десятки тысяч за чуть меньше, чем 100 дней", – сказал президент.

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