Российская армия разрушила почти весь Донбасс, убиты десятки тысяч украинцев – Зеленский

"Российская армия разрушила почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом", – сказал Зеленский.
Он привел в пример Мариуполь Донецкой области – важный промышленный город, где было полмиллиона населения, шла обычная мирная жизнь, а теперь – "выжженные руины".
"И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч – десятки тысяч за чуть меньше, чем 100 дней", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
Россияне каждый день обстреливают жилые кварталы в населенных пунктах восточных регионов Украины, гибнут мирные жители.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.