На шахте имени Засядько в оккупированном Донецке под землей застряли 66 горняков. Утром в городе взорвался склад с боеприпасами – СМИ

Паблик пишет, что в Киевском и Куйбышевском районах обесточены пять подстанций и без электричества остается 26 тыс. абонентов.
Утром канал информировал, что в городе произошла серия взрывов, предполагая, что сдетонировал склад боеприпасов российской армии, который захватчики разместили в помещении "КамАЗ-центра" в Киевском районе.
В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. 5 июня, на вторые сутки обстрелов, Центр противодействия дезинформации сообщал , что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. Очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.
Утром 5 июля " глава администрации" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram об обстрелах Куйбышевского и Киевского районов города и о "сильном задымлении" в районе железнодорожного вокзала. Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, по его данным, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности.