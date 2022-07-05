На шахте имени Засядько в оккупированном Донецке под землей застряли 66 горняков. Утром в городе взорвался склад с боеприпасами – СМИ

Паблик пишет, что в Киевском и Куйбышевском районах обесточены пять подстанций и без электричества остается 26 тыс. абонентов.

Утром канал информировал, что в городе произошла серия взрывов, предполагая, что сдетонировал склад боеприпасов российской армии, который захватчики разместили в помещении "КамАЗ-центра" в Киевском районе.



