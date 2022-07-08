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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это абсолютно правильная логика ВСУ". Ракетчик рассказал схему, как с помощью HIMARS Украина системно лишает оккупантов боеприпасов и топлива

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Дальность и точность попадания по российским складам и базам обеспечивает ВСУ западное оружие эксперт
Дальность и точность попадания по российским складам и базам обеспечивает ВСУ западное оружие – эксперт
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Удары Вооруженных сил Украины по складам боеприпасов и позициям оккупантов в глубоком тылу на оккупированной территории не только сильно деморализуют противника, но практически меняют расклад сил на фронте. Так прокомментировал ВВС серию взрывов в Донецкой и Запорожской областях бывший заместитель начальника факультета ракетных войск и артиллерии Академии Сухопутных войск Петр Пятаков.

"Это абсолютно правильная логика в ВСУ при столь тотальном преимуществе в количестве вражеской артиллерии. Ее эффективность зависит от наличия БК. Если его не будет, то толку с того железа?" – считает он.

По его словам, определенный запас боеприпасов у россиян находится у линии фронта. Но из-за интенсивности боевых действий он быстро закончится.

"Тогда они перейдут на голодный паек. Соответственно, украинской пехоте будет легче обороняться и атаковать противника", – объясняет эксперт.

На территории самой России находятся очень большие запасы боеприпасов, говорит Пятаков, но их еще нужно доставить на линию фронта. Сначала – по железной дороге, а затем – развезти грузовиками в боевые подразделения. Над разрушением этой логистики ВСУ как раз и работают.

"Мы видим, что после уничтожения арсеналов пошли уже удары по российским базам горюче-смазочных материалов, по железной дороге, по мостам. И это правильно, потому что усложняет противнику подвоз", – отмечает эксперт.

Чтобы обезопаситься от украинских ракет, РФ теперь вынуждена переносить склады на 90–100 км глубже в тыл. То есть перевозка боекомплекта, топлива и продовольствия к передовым позициям будет занимать больше времени и усилий.

Кроме того, именно такие растянутые на десятки километров колонны грузовиков будут желанной целью для ВСУ. Как их можно атаковать, было видно в феврале – марте во время боев в Киевской, Черниговской и Сумской областях, говорит Пятаков. 

Он уточняет, что дальность и прицельную точность попадания по российским складам и базам обеспечивает ВСУ именно западное оружие. Ракета с HIMARS имеет GPS-наведение и может бить по небольшим целям, таким как штаб или углубленный командный пункт.

"Это как "Жигули" и Mercedes", – сравнивает бывшие советские и американские ракетные системы специалист.

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня  и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Теги: военная техника, военная помощь, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракетный комплекс
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