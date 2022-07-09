После удара ВСУ в Новой Каховке у оккупантов минус почти батальон, убитых намерены сжечь на заводе – журналист

Удар был нанесен по складам оккупантов в районе ГЭС Фото: ЕРА

"Итоги вчерашнего прилета по району ГЭС. Около 340 орков теперь не будут стрелять в украинцев, а это почти батальон. Из них 93 "200-х", в больницу попало 176 "300-х", из них около 100 тяжелых, из которых около 30 врачи не спасут", – написал он.

По данным журналиста, из Крыма "приперлись специально забрать семерых важных раненых, но в больнице считают, что не довезут".

"Цитата: "На машиностроительный завод въехало два [грузовика] "Урала". Водители в противогазах, вонь от них стояла сильная. Завезли убитых, хотят запустить печь в литейном цехе, чтобы их сжечь". Им не жалко ни украинцев, ни своих. Упыри, одним словом", – заявил Цаплиенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об ударе ВСУ по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке сообщал 8 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.