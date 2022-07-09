После удара ВСУ в Новой Каховке у оккупантов минус почти батальон, убитых намерены сжечь на заводе – журналист

"Итоги вчерашнего прилета по району ГЭС. Около 340 орков теперь не будут стрелять в украинцев, а это почти батальон. Из них 93 "200-х", в больницу попало 176 "300-х", из них около 100 тяжелых, из которых около 30 врачи не спасут", – написал он.
По данным журналиста, из Крыма "приперлись специально забрать семерых важных раненых, но в больнице считают, что не довезут".
"Цитата: "На машиностроительный завод въехало два [грузовика] "Урала". Водители в противогазах, вонь от них стояла сильная. Завезли убитых, хотят запустить печь в литейном цехе, чтобы их сжечь". Им не жалко ни украинцев, ни своих. Упыри, одним словом", – заявил Цаплиенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об ударе ВСУ по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке сообщал 8 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.