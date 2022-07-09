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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После удара ВСУ в Новой Каховке у оккупантов минус почти батальон, убитых намерены сжечь на заводе – журналист

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Удар был нанесен по складам оккупантов в районе ГЭС
Удар был нанесен по складам оккупантов в районе ГЭС
Фото: ЕРА

В результате удара Вооруженных сил Украины по складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке Херсонской области потери врага убитыми и ранеными составили около 340 человек. Об этом 9 июля сообщил в Telegram военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники.

"Итоги вчерашнего прилета по району ГЭС. Около 340 орков теперь не будут стрелять в украинцев, а это почти батальон. Из них 93 "200-х", в больницу попало 176 "300-х", из них около 100 тяжелых, из которых около 30 врачи не спасут", – написал он.

По данным журналиста, из Крыма "приперлись специально забрать семерых важных раненых, но в больнице считают, что не довезут".

"Цитата: "На машиностроительный завод въехало два [грузовика] "Урала". Водители в противогазах, вонь от них стояла сильная. Завезли убитых, хотят запустить печь в литейном цехе, чтобы их сжечь". Им не жалко ни украинцев, ни своих. Упыри, одним словом", – заявил Цаплиенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об ударе ВСУ по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке сообщал 8 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: война, Херсонская область, боеприпасы, Андрей Цаплиенко, батальон, ВСУ, ГЭС, война России против Украины, Каховка, врачи, российские оккупанты
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