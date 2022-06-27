В Каховке сгорел автомобиль "начальницы отдела образования" – обладминистрация

По его словам, автомобиль загорелся закрытым.
"Там не понятна причина возгорания, но известно, что это авто, принадлежащее Ирине Махневой. Она жива", – сказал Хлань.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, автомобиль взорвали. Это произошло 25 июня.
Хлань рассказал, что Махнева в 90-х годах работала учительницей начальных классов во 2-й и 5-й школах Каховки.
"Была слабым учителем. Затем Ирина вышла замуж и уехала в Португалию. Вернувшись, торговала на каховском рынке португальской обувью", – сообщил он, ссылаясь на слова директора 2-й школы.
В Facebook он опубликовал фото "чиновницы".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене.
22 июня в Голой Пристани (Херсонская область) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.
24 июня в результате подрыва автомобиля погиб еще один коллаборант – "чиновник" окупационной администрации Дмитрий Савлученко.