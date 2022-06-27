ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Каховке сгорел автомобиль "начальницы отдела образования" – обладминистрация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инцидент произошел в Каховке 25 июня
Инцидент произошел в Каховке 25 июня
Фото: suspilne.media

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области сгорел автомобиль так называемой "начальницы отдела образования" Ирины Махневой. Об этом советник главы Херсонской областной государственной (военной) администрации Сергей Хлань сообщил в комментарии Общественному.

По его словам, автомобиль загорелся закрытым. 

"Там не понятна причина возгорания, но известно, что это авто, принадлежащее Ирине Махневой. Она жива", – сказал Хлань. 

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, автомобиль взорвали. Это произошло 25 июня. 

Хлань рассказал, что Махнева в 90-х годах работала учительницей начальных классов во 2-й и 5-й школах  Каховки. 

"Была слабым учителем. Затем Ирина вышла замуж и уехала в Португалию. Вернувшись, торговала на каховском рынке португальской обувью", – сообщил он, ссылаясь на слова директора 2-й школы. 

В Facebook он опубликовал фото "чиновницы". 

Скриншот: Сергей Хлань / Facebook
Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене. 

22 июня в Голой Пристани (Херсонская область) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.

24 июня в результате подрыва автомобиля погиб еще один коллаборант – "чиновник" окупационной администрации Дмитрий Савлученко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, Каховка, автомобиль, российские оккупанты, Сергей Хлань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (456109)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (229507)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (185485)
4
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (115833)
5
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (109550)
6
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (71916)
7
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (67471)
8
Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой (56721)
 
 
 
 