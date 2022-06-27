В Каховке сгорел автомобиль "начальницы отдела образования" – обладминистрация

По его словам, автомобиль загорелся закрытым.

"Там не понятна причина возгорания, но известно, что это авто, принадлежащее Ирине Махневой. Она жива", – сказал Хлань.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, автомобиль взорвали. Это произошло 25 июня.

Хлань рассказал, что Махнева в 90-х годах работала учительницей начальных классов во 2-й и 5-й школах Каховки.

"Была слабым учителем. Затем Ирина вышла замуж и уехала в Португалию. Вернувшись, торговала на каховском рынке португальской обувью", – сообщил он, ссылаясь на слова директора 2-й школы.

В Facebook он опубликовал фото "чиновницы".