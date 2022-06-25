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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупационной администрации Херсона подтвердили, что коллаборант Савлученко погиб в результате взрыва

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Автомобиль коллаборанта подорвали
Автомобиль коллаборанта подорвали
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

В оккупационной администрации Херсона подтвердили агентству "РИА Новости", что так называемый глава управления по делам семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате взрыва.

Об этом пропагандистам рассказал коллаборант и так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он сообщил, что Савлученко сел в автомобиль, после чего произошел взрыв. Стремоусов называет случившееся "терактом". 

О том, что машина Савлученко была взорвана и он погиб, сегодня информировали народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и российские СМИ. 

Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом Партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого комитета по спасению вместе с другими херсонскими коллаборантами. По словам Гончаренко, Савлученко был "одним из самых известных местных коллаборантов".

Контекст:

На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене. 

22 июня в Голой Пристани (Херсонская область) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, взрыв, Херсонская область, автомобиль, РИА Новости, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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