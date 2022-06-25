В оккупационной администрации Херсона подтвердили, что коллаборант Савлученко погиб в результате взрыва

Об этом пропагандистам рассказал коллаборант и так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Он сообщил, что Савлученко сел в автомобиль, после чего произошел взрыв. Стремоусов называет случившееся "терактом".
О том, что машина Савлученко была взорвана и он погиб, сегодня информировали народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и российские СМИ.
Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом Партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого комитета по спасению вместе с другими херсонскими коллаборантами. По словам Гончаренко, Савлученко был "одним из самых известных местных коллаборантов".
На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене.
22 июня в Голой Пристани (Херсонская область) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.