В оккупационной администрации Херсона подтвердили, что коллаборант Савлученко погиб в результате взрыва

Об этом пропагандистам рассказал коллаборант и так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он сообщил, что Савлученко сел в автомобиль, после чего произошел взрыв. Стремоусов называет случившееся "терактом".

О том, что машина Савлученко была взорвана и он погиб, сегодня информировали народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и российские СМИ.

Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом Партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого комитета по спасению вместе с другими херсонскими коллаборантами. По словам Гончаренко, Савлученко был "одним из самых известных местных коллаборантов".