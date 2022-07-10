В результате ракетного удара под Кривым Рогом полностью уничтожено промышленное предприятие – Вилкул

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание трех ракет "Калибр". Потери уточняются", – написал он.

Утром 9 июля российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу, погибли две мирные жительницы. Вечером 9 июля оккупанты совершили второй обстрел в районе поселка Радушное вблизи Кривого Рога.

Ночью с 9-го на 10 июля россияне также обстреляли окраины Зеленодольской общины в Криворожском районе. "Населенные пункты не зацепило, люди не пострадали", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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