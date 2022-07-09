Число жертв утреннего обстрела Кривого Рога возросло до двух. Оккупанты выпустили по городу 10 ракет

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были тяжелыми… Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек", – написал руководитель ОВА.

Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения еще три человека.

"Двум врачи оказали помощь и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" – добавил Резниченко.

По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, оккупанты обстреляли Ингулецкий район города из РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 мм.

"Обстрел с дистанции более 70 км из района между населенными пунктами Новорайск и Костырка, оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет – и осколочные, и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет", – отметил Вилкул в Facebook.

Он рассказал, что первая погибшая женщина 1981 года рождения шла на работу в детский садик, где работала поваром.

"Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но "Торнадо-С", "Смерчи", ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких… Соблюдайте правила воздушной тревоги", – подчеркнул Вилкул.

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