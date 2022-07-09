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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв утреннего обстрела Кривого Рога возросло до двух. Оккупанты выпустили по городу 10 ракет

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Оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из РСЗО "Торнадо-С", уточнил Вилкул
Оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из РСЗО "Торнадо-С", уточнил Вилкул
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненная в результате обстрела оккупантами жилого массива Кривого Рога Днепропетровской области утром 9 июля.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были тяжелыми… Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек", – написал руководитель ОВА.

Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения еще три человека.

"Двум врачи оказали помощь и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" – добавил Резниченко.

По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, оккупанты обстреляли Ингулецкий район города из РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 мм.

"Обстрел с дистанции более 70 км из района между населенными пунктами Новорайск и Костырка, оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет – и осколочные, и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет", – отметил Вилкул в Facebook.

Он рассказал, что первая погибшая женщина 1981 года рождения шла на работу в детский садик, где работала поваром.

"Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но "Торнадо-С", "Смерчи", ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких… Соблюдайте правила воздушной тревоги", – подчеркнул Вилкул.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, больница, РСЗО, жертвы, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, медики, женщины, погибшие, ранение, население, детский сад, мужчины, девушка, отец, российские оккупанты
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