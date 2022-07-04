"Язык – тоже наше оружие". Вилкул объявил в Кривом Роге "ласковый" переход на украинский язык

"Защищая Украину, следует учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", – написал он.

Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что с 1 июля в городе организованы языковые курсы, в том числе в онлайн-режиме, на которых есть и теория, и практика общения.

"Да, я делаю ежедневные вечерние брифинги на русском языке. И в этом есть глубокий смысл. Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Однако, уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается", – заявил Вилкул.

Опрос, проведенный в мае Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, показал, что 78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.