"Язык – тоже наше оружие". Вилкул объявил в Кривом Роге "ласковый" переход на украинский язык

"Защищая Украину, следует учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", – написал он.
Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что с 1 июля в городе организованы языковые курсы, в том числе в онлайн-режиме, на которых есть и теория, и практика общения.
"Да, я делаю ежедневные вечерние брифинги на русском языке. И в этом есть глубокий смысл. Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Однако, уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается", – заявил Вилкул.
Опрос, проведенный в мае Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, показал, что 78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно.
16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.
Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.