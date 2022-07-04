ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Язык – тоже наше оружие". Вилкул объявил в Кривом Роге "ласковый" переход на украинский язык

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вилкул рассказал о языковых курсах
Вилкул рассказал о языковых курсах
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил 4 июля в Telegram, что в городе создадут комфортные условия для украинизации общества.

"Защищая Украину, следует учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык – это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", – написал он.

Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что с 1 июля в городе организованы языковые курсы, в том числе в онлайн-режиме, на которых есть и теория, и практика общения.

"Да, я делаю ежедневные вечерние брифинги на русском языке. И в этом есть глубокий смысл. Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Однако, уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается", – заявил Вилкул.

Опрос, проведенный в мае Национальным демократическим институтом и Киевским международным институтом социологии, показал, что 78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, культура, украинский язык, украинцы, брифинг, язык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (206616)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (85476)
3
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (42165)
4
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (37470)
5
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова (21910)
6
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (16229)
7
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (13250)
8
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (13027)
 
 
 
 