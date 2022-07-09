Российские военные из РСЗО обстреляли жилые кварталы Кривого Рога, один человек погиб

"К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из [РСЗО] "Градов" по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы", – написал руководитель ОВА.

По его словам, в результате обстрела оккупантов повреждена школа и несколько домов, сгорела стоящая рядом машина.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что в результате удара на улицах города "много кассетных боеприпасов".

"Не доброе утро. В Кривом Роге враги ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец целой кассетой ракет из [РСЗО] "Ураганов". Повреждены школа и жилые дома. Погибла женщина 1981 года рождения. Ранены мужчина 1979 г.р. (средней тяжести) и девушка 2002 г.р. (тяжелая, в операционной) – папа и дочка", – рассказал Вилкул.

Он призвал не подходить к незнакомым предметам – спасатели уже занимаются разминированием.

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