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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные из РСЗО обстреляли жилые кварталы Кривого Рога, один человек погиб

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К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, отметил глава Днепропетровской ОВА
К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, отметил глава Днепропетровской ОВА
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 9 июля обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из [РСЗО] "Градов" по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы", – написал руководитель ОВА.

По его словам, в результате обстрела оккупантов повреждена школа и несколько домов, сгорела стоящая рядом машина.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что в результате удара на улицах города "много кассетных боеприпасов".

"Не доброе утро. В Кривом Роге враги ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец целой кассетой ракет из [РСЗО] "Ураганов". Повреждены школа и жилые дома. Погибла женщина 1981 года рождения. Ранены мужчина 1979 г.р. (средней тяжести) и девушка 2002 г.р. (тяжелая, в операционной) – папа и дочка", – рассказал Вилкул.

Он призвал не подходить к незнакомым предметам – спасатели уже занимаются разминированием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, РСЗО, спасатели, госпиталь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разминирование, женщины, удары, погибшие, мужчины, российские военные, российские оккупанты, школа
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