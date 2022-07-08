Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.
Отмечается, что Зеленский заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого "о ситуации в регионе, положении дел в воинских частях и подразделениях".
В частности, президенту рассказали о строительстве оборонительных сооружений и материально-техническом обеспечении войск.
"Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул доложил главе государства о функционировании города в условиях военного положения, взаимодействии коммунальных предприятий с военными, обеспечении Кривого Рога продуктами питания и медикаментами, – говорится в сообщении. – Также он затронул гуманитарные вопросы, в частности создание комфортных условий и обеспечение всем необходимым временно перемещенных лиц".
Кроме того, на совещании с участием Зеленского обсудили вопрос возобновления полноценной работы предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге.
В ходе поездки в Днепропетровскую область президент также посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, боевые действия ведутся в семи территориальных общинах Днепропетровской области. Также область регулярно подвергается ракетным ударам со стороны российских оккупационных войск.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.