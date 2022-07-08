Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе

Зеленский заслушал доклад о ситуации в Криворожском районе, положении дел в воинских частях и подразделениях Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого "о ситуации в регионе, положении дел в воинских частях и подразделениях".

В частности, президенту рассказали о строительстве оборонительных сооружений и материально-техническом обеспечении войск.

"Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул доложил главе государства о функционировании города в условиях военного положения, взаимодействии коммунальных предприятий с военными, обеспечении Кривого Рога продуктами питания и медикаментами, – говорится в сообщении. – Также он затронул гуманитарные вопросы, в частности создание комфортных условий и обеспечение всем необходимым временно перемещенных лиц".

Кроме того, на совещании с участием Зеленского обсудили вопрос возобновления полноценной работы предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге.

В ходе поездки в Днепропетровскую область президент также посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины.

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