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"АрселорМиттал Кривой Рог" вынужденно сокращает производство и зарплаты

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"АрселорМиттал Кривой Рог" из-за войны испытывает проблемы с логистикой
"АрселорМиттал Кривой Рог" из-за войны испытывает проблемы с логистикой
Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг / Facebook

Руководство одного из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" решило сократить производство из-за логистических проблем и роста тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Об этом компания сообщила 6 июля.

"Сейчас, когда у нас больше нет возможности платить зарплаты в полном объеме, мы вынуждены посмотреть график работы для работников – как производственников, так и административного персонала. Уже с июля подавляющая часть коллектива, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на 2/3 нагрузки", – говорится в сообщении.

Из-за блокирования оккупантами РФ черноморских портов у предприятия возникли трудности с экспортом продукции. Расходы на доставку чугуна и железорудного концентрата выросли в пять раз.

Кроме того, "Укрзалізниця", с помощью которой сейчас комбинат перевозит продукцию, не справляется с огромным объемом железнодорожных грузоперевозок из Украины. То же касается и европейских железнодорожных компаний.

В результате объемы экспорта предприятия вынужденно уменьшаются, продукция остается на складах в Украине.

"Кроме того, правительство приняло решение на 70% повысить тарифы "Укрзалізниці". Это делает и без того высокие затраты на перевозку непосильными для нас. Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", – говорится в сообщении.

Контекст:

"АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в том числе арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

3 марта работа предприятия была остановлена. 10 июня "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновил непрерывное производство, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: зарплата, экономика, АрселорМиттал Кривой Рог
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