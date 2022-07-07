"АрселорМиттал Кривой Рог" вынужденно сокращает производство и зарплаты

"Сейчас, когда у нас больше нет возможности платить зарплаты в полном объеме, мы вынуждены посмотреть график работы для работников – как производственников, так и административного персонала. Уже с июля подавляющая часть коллектива, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, будет работать на 2/3 нагрузки", – говорится в сообщении.

Из-за блокирования оккупантами РФ черноморских портов у предприятия возникли трудности с экспортом продукции. Расходы на доставку чугуна и железорудного концентрата выросли в пять раз.

Кроме того, "Укрзалізниця", с помощью которой сейчас комбинат перевозит продукцию, не справляется с огромным объемом железнодорожных грузоперевозок из Украины. То же касается и европейских железнодорожных компаний.

В результате объемы экспорта предприятия вынужденно уменьшаются, продукция остается на складах в Украине.

"Кроме того, правительство приняло решение на 70% повысить тарифы "Укрзалізниці". Это делает и без того высокие затраты на перевозку непосильными для нас. Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", – говорится в сообщении.