"Метинвест" приостанавливает работу своих ГОК и металлургического завода из-за логистических проблем

Логистические расходы выросли в несколько раз по сравнению с довоенным периодом, а время доставки увеличилось, отметили в "Метинвесте" Фото: cgok.metinvestholding.com

"Прекращение добычи на ГОК и переход "Каметстали" на работу одной домной – вынужденная мера, где главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину. Но ситуация в экономике страны также остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют нашим предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед", – объяснили в компании.

Среди главных факторов, приведших к такой ситуации, металлурги называют изменения в логистике горно-металлургического комплекса, а также высокую стоимость перевозок к конечному потребителю: после того как РФ заблокировала порты, они вынуждены доставлять продукцию по железной дороге. В результате логистические расходы выросли в несколько раз по сравнению с довоенным периодом, а время доставки увеличилось: готовая продукция стоит в очереди на границе с ЕС месяцами.

Среди причин также высокая себестоимость производства металлопродукции, которая постоянно растет за счет повышения цен на энергоносители, и отсутствие спроса на металлические изделия на внутреннем рынке. Среди внешних факторов металлурги выделили значительное падение мировых цен на чугун и сталь, сокращение спроса на металлопродукцию и объем потребления железорудного сырья в ЕС. На предприятии заверили, что работников на произвол судьбы не оставят.

"Даже в это время социальная ответственность останется основой политики группы "Метинвест". Компания максимально задействует тысячи работников при проведении ремонтных работ и приведении в порядок территории на вышеупомянутых активах с сохранением основного заработка. Группа продолжит системно помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия и не остановит свои проекты по поддержке ВСУ, предоставляя сотни тысяч наименований военного снаряжения", – подчеркнули в компании.

В "Метинвесте" убеждены, что сильная экономика Украины – это общая задача государства и бизнеса и что сегодня только поддержка государства поможет предприятиям и сотрудникам вернуться к работе.

"Только регулятивная поддержка со стороны государства может гарантировать выживание отрасли, возобновление работы предприятий и возвращение возможности отрасли удерживать экономический фронт. В первую очередь речь идет об оптимизации логистической составляющей, а также о других регуляторных решениях. Решение проблемных вопросов и поддержка со стороны государства позволят продолжать обеспечивать десятки тысяч собственных сотрудников и работников подрядных организаций заработной платой и осуществлять программы системной помощи обороноспособности Украины", – резюмируется в сообщении.