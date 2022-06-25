"Метинвест" предостерег мир от покупки краденного РФ металла: есть юридические механизмы для привлечения к ответственности

"Сейчас в Мариуполе происходит банальное воровство металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, предназначенной для клиентов в Европе. Также очень много металла заходилось на наших предприятиях. И все его банально воруют и вывозят в РФ", – рассказал он.

В то же время, он подчеркнул: всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, а юридический отдел компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

"Эта продукция маркирована, и ее очень легко отследить. Поэтому я хотел бы обезопасить всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, чтобы все, кто будет причастен к операциям с металлом, понесли ответственность по украинскому и европейскому законодательству", – подчеркнул Мироненко.

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