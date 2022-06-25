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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" предостерег мир от покупки краденного РФ металла: есть юридические механизмы для привлечения к ответственности

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Всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, заявили в компании
Всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, заявили в компании
Фото: EPA

Россия, которая ворует украинский металл в оккупированном Мариуполе, а также все, кто намерен купить этот металл, будут привлечены к ответственности по нормам закона. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24", заявил генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко и предостерег мир от покупки ворованного.

"Сейчас в Мариуполе происходит банальное воровство металла. Рашисты просто вывозят металл из порта, где к началу войны были сотни тысяч тонн продукции, предназначенной для клиентов в Европе. Также очень много металла заходилось на наших предприятиях. И все его банально воруют и вывозят в РФ", – рассказал он.

В то же время, он подчеркнул: всю украденную продукцию "Метинвест" может легко отследить, а юридический отдел компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского уже работает над механизмом, по которому все причастные к нелегальным сделкам будут привлечены к ответственности.

"Эта продукция маркирована, и ее очень легко отследить. Поэтому я хотел бы обезопасить всех, кто хочет покупать этот металл: есть юридический механизм, и наши юристы работают над тем, чтобы все, кто будет причастен к операциям с металлом, понесли ответственность по украинскому и европейскому законодательству", – подчеркнул Мироненко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Мариуполь, Метинвест, металлургия, Запорожсталь, война России против Украины, Александр Мироненко
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