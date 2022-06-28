Украина и ЕС должны определиться, они хотят зарабатывать на логистике или перезапустить экономику – Рыженков

Юрий Рыженков: Если все сложить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно Фото: metinvestholding.com

По его словам, проблемы с логистикой в Украине делают экспорт нерентабельным.

"У нас есть заблокированные черноморские порты, которые были традиционными для экспорта не только в Азию, но и в Европу. Сейчас мы используем сухопутные пересечения границы на запад. Когда мы начинали, их было два-три, сейчас их уже 13, и это количество увеличивается. Здесь нужно поблагодарить "Укрзалізницю", которая расширяет численность этих переходов. Но, конечно, это не удовлетворяет спрос, который есть в Украине для перевозки. Украинские железнодорожные тарифы уже достаточно высоки. Плюс к этому мы имеем железнодорожные тарифы в Европе, которые еще выше украинских. Если все это сложить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно", – сообщил он.

Рыженков считает, что властям нужно "не только говорить о запуске экономики, но и делать то, о чем они говорят".

"Потому что у нас много говорят о дерегуляции или снижении налогов, поощрении инвестиций. Но когда мы смотрим, что они делают, все наоборот. И Европейский союз, и Украина должны определиться: чего мы хотим? Или мы хотим зарабатывать большие деньги на логистических услугах, предоставляемых производителям руды, зерна. Или мы хотим перезапускать экономику и предоставить возможность экспортировать. Тогда требуются льготы для этих перевозок. Поэтому это совместная работа между государством, логистическими компаниями и компаниями, такими, как мы, у кого эта руда, зерно или что-то другое, что нужно поставлять на внешние рынки", – резюмировал руководитель.