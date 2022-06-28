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Украина и ЕС должны определиться, они хотят зарабатывать на логистике или перезапустить экономику – Рыженков

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Юрий Рыженков: Если все сложить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно
Юрий Рыженков: Если все сложить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно
Фото: metinvestholding.com

Власть в Украине для построения сильной экономики должна не только говорить о дерегуляции, но также выполнять свои обещания и решить, чего она хочет: зарабатывать на высоких транспортных тарифах или дать возможность бизнесу развиваться. Об этом в интервью Европейской бизнес-ассоциации заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, пишет сайт компании.

По его словам, проблемы с логистикой в Украине делают экспорт нерентабельным.

"У нас есть заблокированные черноморские порты, которые были традиционными для экспорта не только в Азию, но и в Европу. Сейчас мы используем сухопутные пересечения границы на запад. Когда мы начинали, их было два-три, сейчас их уже 13, и это количество увеличивается. Здесь нужно поблагодарить "Укрзалізницю", которая расширяет численность этих переходов. Но, конечно, это не удовлетворяет спрос, который есть в Украине для перевозки. Украинские железнодорожные тарифы уже достаточно высоки. Плюс к этому мы имеем железнодорожные тарифы в Европе, которые еще выше украинских. Если все это сложить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно", – сообщил он.

Рыженков считает, что властям нужно "не только говорить о запуске экономики, но и делать то, о чем они говорят".

"Потому что у нас много говорят о дерегуляции или снижении налогов, поощрении инвестиций. Но когда мы смотрим, что они делают, все наоборот. И Европейский союз, и Украина должны определиться: чего мы хотим? Или мы хотим зарабатывать большие деньги на логистических услугах, предоставляемых производителям руды, зерна. Или мы хотим перезапускать экономику и предоставить возможность экспортировать. Тогда требуются льготы для этих перевозок. Поэтому это совместная работа между государством, логистическими компаниями и компаниями, такими, как мы, у кого эта руда, зерно или что-то другое, что нужно поставлять на внешние рынки", – резюмировал руководитель.

Контекст:

Украинский бизнес переориентирует экспорт на железнодорожные перевозки из-за блокады Россией портов в Черном море. Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество также ищет пути возобновить этот экспорт.

Из-за военной агрессии РФ только в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира, сообщали в Одесской ОВА. 

По данным на 27 июня, в Черном море заблокированы около 80 грузовых судов.

Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, экспорт, тарифы, Метинвест, металлургия, дерегуляция, Европейский союз, война России против Украины, Юрий Рыженков
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