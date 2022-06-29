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Мининфраструктуры повысило тарифы "Укрзалізниці" на 70% на все группы грузов

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В министерстве отметили, что даже при повышении украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС
В министерстве отметили, что даже при повышении украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС
Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр отметил, что с начала полномасштабной агрессии России грузовые перевозки "Укрзалізниці", являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6300 км путей были разрушены оккупантами.

В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн пассажиров и перевезли около 97 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Государство субсидирует "Укрзалізницю" – с начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн. При этом ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн.

"Сугубо государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок, возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы", – добавил Кубраков.

Это все ставит под угрозу стабильное функционирование "Укрзалізниці". Поэтому Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

"Даже при повышении украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние "Укрзалізниці" будет стабилизировано", – заявил министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0EpFCjNsNUzNz9kYxuJ7b8BsYbVPaaYQrkcJEnpuHBAGFkVmyA5pik2K31UiGmxjbl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрзалізниця, тарифы, Александр Кубраков, цена
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