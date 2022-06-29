"Укрзалізниця" будет провозить поезда через Молдову к одесскому порту

Число украинских грузовых транзитных поездов через Молдову планируется довести до восьми пар в сутки Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Проехали тестово своим поездом весом 3600 тонн через Молдову. Результат – 30 часов вместо сегодняшних 4–5 суток", – сказал Еремин.

По его словам, есть договоренность о компенсации расходов "Укрзалізниці" на тягу со стороны железной дороги Молдовы.

Число украинских грузовых транзитных поездов планируется довести до восьми пар в сутки.

Ранее в ходе совместных совещаний железнодорожники Молдовы отмечали, что испытывают дефицит тепловозов и горючего для них. Поэтому не удается выполнить все выросшие в последние месяцы заявки на перевозку из-за блокады морских портов со стороны РФ.