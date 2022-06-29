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"Укрзалізниця" будет провозить поезда через Молдову к одесскому порту

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Число украинских грузовых транзитных поездов через Молдову планируется довести до восьми пар в сутки
Число украинских грузовых транзитных поездов через Молдову планируется довести до восьми пар в сутки
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" и "Железная дорога Молдовы" протестировали проведение поезда из Могилев-Подольского в Рени транзитом через территории Молдовы с использованием украинского локомотива. Об этом изданию Rail.insider сообщил член правления "Укрзалізниці" Вячеслав Еремин.

"Проехали тестово своим поездом весом 3600 тонн через Молдову. Результат – 30 часов вместо сегодняшних 4–5 суток", – сказал Еремин.

По его словам, есть договоренность о компенсации расходов "Укрзалізниці" на тягу со стороны железной дороги Молдовы.

Число украинских грузовых транзитных поездов планируется довести до восьми пар в сутки.

Ранее в ходе совместных совещаний железнодорожники Молдовы отмечали, что испытывают дефицит тепловозов и горючего для них. Поэтому не удается выполнить все выросшие в последние месяцы заявки на перевозку из-за блокады морских портов со стороны РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, Молдова, Укрзалізниця, железная дорога, транзит, поезд
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