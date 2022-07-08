"Настрой у всех решительный". Зеленский посетил передовые позиции военных в Днепропетровской области

"Благодарю вас за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины", – заявил президент, вручая военным государственные награды.
В Telegram Зеленский отметил, что у военных "настрой решительный, в глазах – уверенность в нашей победе".
Также президент заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого о ситуации в регионе, положении дел в воинских подразделениях и строительстве оборонительных сооружений, сообщила пресс-служба.
По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, боевые действия ведутся в семи территориальных общинах Днепропетровской области. Также область регулярно подвергается ракетным ударам со стороны российских оккупационных войск. Регион также граничит с временно оккупированными районами Запорожской и Донецкой областей.