"Настрой у всех решительный". Зеленский посетил передовые позиции военных в Днепропетровской области

"Благодарю вас за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины", – заявил президент, вручая военным государственные награды.

В Telegram Зеленский отметил, что у военных "настрой решительный, в глазах – уверенность в нашей победе".

Также президент заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Каховка", бригадного генерала Михаила Драпатого о ситуации в регионе, положении дел в воинских подразделениях и строительстве оборонительных сооружений, сообщила пресс-служба.