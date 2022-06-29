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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате прилета по Днепру 28 июня ранены семь человек, в том числе шестилетний ребенок – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Днепр 28 июня
Оккупанты обстреляли Днепр 28 июня
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами Днепра 28 июня семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского прилета по Днепру. В их числе и шестилетний мальчик. Его задело разбитым во время взрыва оконным стеклом", – написал глава ОВА.

Он добавил, что два человека госпитализированы, пять лечатся дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру днем 28 июня. Всего было запущено шесть ракет, четыре из них сбила ПВО.

Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятию, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепр, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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