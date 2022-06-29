В результате прилета по Днепру 28 июня ранены семь человек, в том числе шестилетний ребенок – глава ОВА

"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского прилета по Днепру. В их числе и шестилетний мальчик. Его задело разбитым во время взрыва оконным стеклом", – написал глава ОВА.

Он добавил, что два человека госпитализированы, пять лечатся дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру днем 28 июня. Всего было запущено шесть ракет, четыре из них сбила ПВО.

Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятию, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.