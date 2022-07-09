Оккупанты второй раз за день обстреляли Днепропетровскую область в районе Кривого Рога

"Прилет в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", – написал он.

Позже информацию уточнил в Telegrаm председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К вечеру враг ударил из РСЗО (реактивной системы залпового огня. – "ГОРДОН") вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Было три прилета. Сейчас вся информация выясняется, предварительно – без жертв", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром в этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли две женщины (одна из них скончалась в больнице), ранения получили три человека.