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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты второй раз за день обстреляли Днепропетровскую область в районе Кривого Рога

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Жертвами утреннего обстрела стали два человека
Жертвами утреннего обстрела стали два человека
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура - офіційна сторінка / Fаcebook

Вечером 9 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Радушное в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом в Telegrаm сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Прилет в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", – написал он.

Позже информацию уточнил в Telegrаm председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К вечеру враг ударил из РСЗО (реактивной системы залпового огня. – "ГОРДОН") вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Было три прилета. Сейчас вся информация выясняется, предварительно – без жертв", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром в этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли две женщины (одна из них скончалась в больнице), ранения получили три человека.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Александр Вилкул, Кривой Рог, война, Днепропетровская область, РСЗО, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, население, Александр Лукашук, российские оккупанты
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